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14:34, 15 июня 2024Мир

Эрдоган назвал решение для восстановления мира на Ближнем Востоке

Эрдоган: решение о двух государствах восстановит мир на Ближнем Востоке

Фото: Juan Carlos Rojas / Globallookpress.com

Путь к окончательному миру на Ближнем Востоке возможен через решение о двух государствах — признание Палестины в качестве государства Советом безопасности ООН изменит климат в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Он возложил на ООН ответственность за урегулирование палестино-израильского конфликта. Турецкий лидер считает, что у организации есть хорошая возможность восстановить свою репутацию, подорванную «некоторыми беззаконными странами, особенно Израилем». Он призвал пресечь израильские нападки на систему ООН, обеспечить мир в Газе и восстановить международное право и права человека. «Эта ответственность лежит в первую очередь на плечах членов Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Эрдоган.

13 июня президент Турции выступил с призывом к США надавить на Израиль для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе.

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      Любовь Ширижик
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