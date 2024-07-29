Губерниев ответил на просьбу не возвращаться в Россию

Дмитрия Губерниева попросили не возвращаться в Россию в его Telegram-канале

Известного спортивного журналиста и телеведущего Дмитрия Губерниева попросили не возвращаться в Россию. Такую просьбу озвучил подписчик его Telegram-канала.

Журналист написал пост, в котором назвал Россию неспортивной страной. В комментариях к публикации подписчик попросил Губерниева не возвращаться в страну, так как он «здесь не нужен».

«Идиот, я в Вологде», — ответил телеведущий на этот призыв.

Ранее Губерниев выступил с критикой организации Олимпиады в Париже. Он заявил, что таких трудностей с проведением спортивного мероприятия в России бы не возникло.

До этого телеведущий назвал условие, при котором Россия станет спортивной страной. По его мнению, для этого стране нужно брать пример с США в вопросе проведения спортивных соревнований.