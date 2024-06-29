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15:14, 29 июня 2024Спорт

Губерниев привел в пример российскому спорту соревнования в США

Губерниев: Россия станет спортивной страной, когда у нас будет, как в США

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев привел в пример российскому спорту соревнования в США. Его цитирует Sport 24.

«Россия станет по-настоящему спортивной страной, когда у нас будет как у них. На квалификации национального первенства США по спортивной гимнастике», — заявил журналист.

Олимпийский отбор в сборную США по гимнастике прошел в Миннеаполисе при аншлаге на трибунах. Арена, где состоялись соревнования, вмещает 20 тысяч зрителей.

Ранее Губерниев прокомментировал опубликованный Международным олимпийским комитетом список допущенных до Олимпиады россиян. «Мы должны всячески это приветствовать. Те люди, которые поедут на Олимпиаду — это герои спорта. Мы будем их поддерживать. Кто этого не понимает, тот бестолочь и набитый дурак», — отметил комментатор.

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      Илья Костин
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