Губерниев прокомментировал опубликованный МОК список допущенных до Олимпиады россиян

Комментатор Губерниев: атлеты, которые поедут на Олимпиаду, — это герои спорта

Российские атлеты, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года, — это герои спорта, заявил известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал список первых допущенных до Олимпиады россиян, который ранее опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мы должны всячески это приветствовать. Те люди, которые поедут на Олимпиаду, — это герои спорта. Мы будем их поддерживать. Кто этого не понимает, тот бестолочь и набитый дурак. Для таких людей Россия ничего не значит не только спортивная, но и, например, наши дети, которые делают свои первые шаги в спорте», — заявил Губерниев.

Для всех этих людей, которые сейчас вопят, что не надо поддерживать спортсменов, для них Россия — это пустой звук Дмитрий Губерниев комментатор

Ранее МОК на своем сайте опубликовал имена первых 14 спортсменов из России, допущенных к летним Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В списке присутствуют 10 представителей спортивной борьбы, среди которых Шамиль Мамедов и Арслан Багаев, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов, а также Анжела Бладцева, которая представляет прыжки на батуте.

МОК уточнил, что спортсмены будут допущены к выступлению на соревнованиях, если примут индивидуальное приглашение и подпишут документ, в котором прописана необходимость соблюдать условия участия в Играх.

