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23:39, 25 июля 2024Спорт

Губерниев раскритиковал организацию Олимпийских игр в Париже

Губерниев об организации ОИ в Париже: подобных косяков в России бы не произошло
СюжетЛетние Олимпийские игры

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию Олимпийских игр-2024 в Париже. Его слова приводит RT.

«Мы наблюдаем, как в Париже яйца на завтрак кончились, болельщики выбежали на поле во время футбольного турнира. Ничего подобного в России не произошло бы», — заявил журналист. Губрениев отметил, что Россия лучше всех в мире проводит соревнования.

Ранее спортсмены пожаловались на недостаточное количество еды в ресторане Олимпийской деревни. Их не устроила медленная скорость пополнения запасов ряда продуктов, включая такие популярные позиции, как яйца и мясо на гриле.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России, которые будут выступать в нейтральном статусе.

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      Дарья Коршунова
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