Футбольный матч на Олимпиаде-2024 доиграли через два часа

Футбольный матч между Аргентиной и Марокко на Олимпиаде доиграли через два часа

Матч первого тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже между сборными Аргентины и Марокко доиграли через два часа. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Встреча прошла на стадионе «Жоффруа Гишар» и завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко. Изначально аргентинец Кристиан Медина забил мяч на 16-й добавленной минуте и сравнял счет — 2:2. После этого на поле выбежали фанаты Марокко и начали закидывать аргентинцев бутылками и петардами. Судья остановил игру и увел команды в раздевалку.

Гол Медины был просмотрен VAR, после чего выяснилось, что он был забит из офсайда. В результате последние три минуты матча доиграли через два часа.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.