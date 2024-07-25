Спортсмены выразили недовольство из-за недостатка еды в Олимпийской деревне

L'Equipe: спортсмены пожаловались на малое количество еды в Олимпийской деревне

Спортсмены выразили недовольство в связи с недостаточным количеством еды в ресторане Олимпийской деревни накануне Игр. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Атлеты также жалуются и на медленную скорость пополнения запасов ряда продуктов, включая яйца и мясо на гриле, которые пользуются особенно большим спросом среди спортсменов. В компании, которая отвечает за организацию питания, сообщили об усиленной работе по адаптации поставок продуктов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России, которые будут выступать в нейтральном статусе. Они не будут допущены к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а завоеванные ими медали не войдут в общий медальный зачет.

Ранее матч первого тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже между сборными Марокко и Аргентины был доигран спустя два часа после финального свистка. Причиной доигровки стала ошибка судьи, который засчитал гол аргентинской команды из положения вне игры.