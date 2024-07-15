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07:45, 15 июля 2024Спорт

«Я их послал в космос». Плющенко отказался поддержать бойкот Олимпиады по просьбе российских депутатов

Плющенко послал в космос депутатов за просьбу поддержать бойкот Олимпиады
СюжетЛетние Олимпийские игры
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отказал депутатам, просившим его поддержать бойкот летних Олимпийских игр в Париже. По словам экс-фигуриста, с такой просьбой к нему обратились несколько человек.

Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа

Евгений Плющенкоэкс-фигурист

Бывший спортсмен добавил, что на Игры в Париже нужно обязательно ехать тем, кого до нее допускают. «Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем», — подчеркнул он.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

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27 июня 2024

Тарасова пристыдила депутатов за просьбу поддержать бойкот Олимпиады-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила депутатов Госдумы, которые обратились к Плющенко с просьбой поддержать бойкот Олимпиады.

Почему спортсмены от депутатов своей страны должны слушать такое хамство и такую глупость? Депутаты должны стыдиться того, что они сказали

Татьяна Тарасовазаслуженный тренер

Она добавила, что многие депутаты оторваны от жизни и не разбираются в своей профессии.

Ранее Тарасова высказалась о выплатах российским спортсменам за недопуск на Олимпиаду. По ее словам, участия в играх не заменят никакие деньги, но лучше компенсация, чем ничего.

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации отечественным спортсменам, отстраненным от участия в летних Играх в Париже. Средства получили 245 спортсменов.

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Российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры

Российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Это решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала подобное решение.

Нужно понимать, кто оплачивает эту историю, за чей счет оплата трансляции? Если это достаточно серьезная сумма, то смысл? Большинство людей готовы были смотреть Олимпиаду только в том случае, если выступают наши

Светлана Журоваолимпийская чемпионка

Она добавила, что посмотреть интересующие зрителей соревнования можно будет в Интернете.

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      Марина Совина
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