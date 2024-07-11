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11:56, 11 июля 2024Спорт

ОКР отчитался о выплате компенсаций отстраненным от Олимпиады-2024 атлетам

Гендир ОКР Сенглеев заявил, что отстраненным от ОИ атлетам выплатили компенсации
СюжетЛетние Олимпийские игры
Владимир Сенглеев

Владимир Сенглеев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации отечественным спортсменам, отстраненным от участия в летних Играх-2024 в Париже. Об этом РИА Новости отчитался генеральный директор организации Владимир Сенглеев.

По его словам, деньги получили 245 спортсменов. «Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — заявил Сенглеев.

В октябре прошлого года глава ОКР Станислав Поздняков раскрыл размер выплат участникам Олимпийских игр разных лет, которые на данный момент являются действующими спортсменами. «Будут выплачены 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных, и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — отметил он.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Алексей Гусев
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