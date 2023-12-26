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13:34, 26 декабря 2023Спорт

Не допущенным до Олимпиады-2024 россиянам начали выплачивать компенсации

ОКР начал выплачивать компенсации не допущенным до Олимпиады-2024 россиянам

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые не допущены до Игр-2024. Об этом сообщил генеральный директор организации Владимир Сенглеев, слова которого передает «Матч ТВ».

Сенглеев заявил, что финансовую поддержку уже получили 127 атлетов. «Выплаты будут производится поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», — объяснил он.

В октябре глава ОКР Станислав Поздняков раскрыл размер выплат участникам Олимпийских игр разных лет, которые на данный момент являются действующими спортсменами. «Будут выплачены 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — отметил он.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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