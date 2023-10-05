ОКР выплатит компенсации отстраненным от турниров олимпийцам

ОКР выплатит компенсации олимпийцам, отстраненным от международных соревнований

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит компенсации отстраненным от международных турниров российским олимпийцам. Об этом заявил глава организации Станислав Поздняков, слова которого передает ТАСС.

«Будут выплачены 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — заявил Поздняков. Он отметил, что средства получат атлеты летних видов спорта, продолжающие карьеру, несмотря на отстранение от соревнований.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжали выступления в нейтральном статусе.