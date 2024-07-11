Тарасова высказалась о выплатах российским спортсменам за недопуск на Олимпиаду

Тарасова о выплатах ОКР атлетам: участия в Олимпиаде не заменят никакие деньги

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выплатах российским спортсменам за недопуск на Олимпийские игры-2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Участия в Олимпиаде не заменят никакие деньги. Но все‑таки выплаты лучше, чем ничего», — заявила Тарасова, назвав нормальным размер компенсации.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации отечественным спортсменам, отстраненным от участия в летних Играх в Париже. Средства получили 245 спортсменов.

В октябре глава ОКР Станислав Поздняков раскрыл размер выплат участникам Олимпийских игр разных лет, которые на данный момент являются действующими спортсменами. «Будут выплачены 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных, и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — отметил он.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.