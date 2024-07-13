В Госдуме поддержали решение российских телеканалов не показывать Олимпиаду

Депутат Журова поддержала решение российских каналов не показывать Олимпиаду

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала решение российских телеканалов не показывать Олимпийские игры в Париже. Своим мнением на этот счет она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Нужно понимать, кто оплачивает эту историю, за чей счет оплата трансляции? Если это достаточно серьезная сумма, то смысл? Большинство людей готовы были смотреть Олимпиаду только в том случае, если выступают наши», — сказала Журова.

При этом олимпийская чемпионка отметила, что посмотреть интересующие зрителей соревнования можно будет в Интернете.

«Если мы говорим о том, что это все равно это нужно, например, детям нужно учиться в ряде видов спорта, [будет возможность посмотреть] через Интернет. Даже я, наверное, посмотрю какие-то виды спорта, какие-то финалы. Но большинству людей, которые тем или иным видом спорта не увлечены, смотреть без наших неинтересно. Поэтому тратить на это деньги каналам нет смысла», — заключила депутат.

Ранее портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечается, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила об отказе представителей сборной страны, получивших приглашение на ОИ-2024, от участия в Олимпиаде. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Игры.