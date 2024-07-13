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20:13, 13 июля 2024Спорт

В Госдуме поддержали решение российских телеканалов не показывать Олимпиаду

Депутат Журова поддержала решение российских каналов не показывать Олимпиаду

Фото: Michel Euler / AP

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала решение российских телеканалов не показывать Олимпийские игры в Париже. Своим мнением на этот счет она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Нужно понимать, кто оплачивает эту историю, за чей счет оплата трансляции? Если это достаточно серьезная сумма, то смысл? Большинство людей готовы были смотреть Олимпиаду только в том случае, если выступают наши», — сказала Журова.

При этом олимпийская чемпионка отметила, что посмотреть интересующие зрителей соревнования можно будет в Интернете.

«Если мы говорим о том, что это все равно это нужно, например, детям нужно учиться в ряде видов спорта, [будет возможность посмотреть] через Интернет. Даже я, наверное, посмотрю какие-то виды спорта, какие-то финалы. Но большинству людей, которые тем или иным видом спорта не увлечены, смотреть без наших неинтересно. Поэтому тратить на это деньги каналам нет смысла», — заключила депутат.

Ранее портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечается, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила об отказе представителей сборной страны, получивших приглашение на ОИ-2024, от участия в Олимпиаде. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Игры.

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