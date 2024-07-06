Стало известно об отказе российских борцов от участия в ОИ-2024

ТАСС: получившие приглашение от МОК российские борцы отказались от участия в ОИ

Российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в летних Играх-2024 в Париже, отказались от участия в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Как стало известно, соответствующее решение приняли исполком организации, тренерский штаб и спортсмены. Ранее МОК пригласил на Игры 10 представителей спортивной борьбы из России. Среди них не было двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.

Ранее 6 июля НОК и Минспорта Украины потребовали от МОК сократить список приглашенных в Париж российских спортсменов на девять человек. Среди них были семь борцов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.