Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ян-Леннард Штруфф
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Англия
Сегодня
19:00 (Мск)
Швейцария
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
Нидерланды
Сегодня
22:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
Колумбия
Завтра
01:00 (Мск)
Панама
Кубок Америки — 2024|1/4 финала
Уругвай
Завтра
04:00 (Мск)
Бразилия
Кубок Америки — 2024|1/4 финала
14:05, 6 июля 2024Спорт

Стало известно об отказе российских борцов от участия в ОИ-2024

ТАСС: получившие приглашение от МОК российские борцы отказались от участия в ОИ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в летних Играх-2024 в Париже, отказались от участия в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Как стало известно, соответствующее решение приняли исполком организации, тренерский штаб и спортсмены. Ранее МОК пригласил на Игры 10 представителей спортивной борьбы из России. Среди них не было двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.

Ранее 6 июля НОК и Минспорта Украины потребовали от МОК сократить список приглашенных в Париж российских спортсменов на девять человек. Среди них были семь борцов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранные наемники из ВСУ убивали российских пленных в зоне СВО. Они хвастались этим в групповых чатах

      Путин поздравил российских школьников с успехами на Европейской географической олимпиаде

      ВСУ атаковали три населенных пункта российского региона

      Названа главная проблема в отношениях России и США

      Во время урагана в Москве молния ударила в самолет с пассажирами на борту

      У готовивших госпереворот в Киргизии изъяли оружие и патроны

      Раскрыта причина взрыва на насосной станции в Волгограде

      Названо число жертв от взрыва на насосной станции в Волгограде

      В очереди на Крымский мост образовалась пробка из сотен машин

      Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше