Украина потребовала от МОК аннулировать приглашения на Олимпиаду для россиян

Украина потребовала от МОК аннулировать приглашения на ОИ для девяти россиян

Национальной олимпийский комитет (НОК) Украины и Министерство спорта страны потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировать приглашения на Игры-2024 для девяти российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте украинского НОК.

По мнению украинской стороны, указанные атлеты, среди которых борцы Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Арслан Багаев, а также каноист Алексей Коровашков, не отвечают требованиям нейтральности. В НОК и Минспорта Украины выразили надежду, что МОК примет соответствующие меры.

15 июня МОК опубликовал первый список российских спортсменов, которые допущены до Игр-2024 в Париже. Он регулярно обновляется

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.