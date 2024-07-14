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17:47, 14 июля 2024Спорт

Тарасова пристыдила депутатов

Тренер Тарасова пристыдила депутатов за просьбу поддержать бойкот Олимпиады-2024

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила депутатов Госдумы, которые обратились к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с просьбой поддержать бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

«Почему спортсмены от депутатов своей страны должны слушать такое хамство и такую глупость? Депутаты должны стыдиться того, что они сказали», — заявила Тарасова. Она добавила, что многие депутаты оторваны от жизни и не разбираются в своей профессии.

Ранее Плющенко раскрыл ответ, который он дал просившим его поддержать бойкот Игр в Париже депутатам. «Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — рассказал он.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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