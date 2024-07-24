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19:04, 24 июля 2024Спорт

«США — это огромный рынок допинга». Всемирное антидопинговое агентство угрожает американскому спорту изоляцией

Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией при продолжении конфронтации

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил США и американскому Антидопинговому агентству (USADA) спортивной изоляцией.

В рамках сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже глава организации предупредил, что в случае, если конфликт из-за дела о допинге китайских пловцов получит развитие, США на время изолируют от спортивной сферы. Это, по его словам, серьезно повлияет на американский спорт в целом. Банька добавил, что сотрудничество с правоохранительными органами других стран доказало, что «США — это огромный рынок для продажи и распространения допинга».

USADA заявило, что это расследование открыто, потому что WADA нельзя доверять. И это не только предательство WADA, но и демонстрация того, как USADA интерпретирует законы

Витольд Банькапрезидент Всемирного антидопингового агентства (WADA)

20 апреля 2024 года появилась информация о том, что в пробах выступавших в 2021 году китайских пловцов нашли запрещенный триметазидин. В КНР подчеркнули, что следы препарата обнаружили на кухонном столе отеля, где ночевали атлеты. В WADA также посчитали обозначенные доказательства недостаточными, так что пловцов допустили до участия в Олимпиаде в Токио. Позже гендиректор USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA в сокрытии правдивых сведений.

Витольд Банька

Витольд Банька

Фото: Denis Balibouse / Reuters

США предрекли потерю турниров из-за дела китайских пловцов

Представители Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) пригрозили США потерей международных турниров на фоне начатого страной расследования по допинг-делу 23 китайских пловцов.

В ASOIF заметили, что текущая позиция американской стороны может подорвать независимость и авторитет WADA, а также доверие других стран к установленным агентством правилам. Было подчеркнуто, что вмешательство США в это дело может угрожать личной безопасности спортсменов.

Фото: Andy Clark / Reuters

Кроме того, бывший член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, который ранее возглавлял WADA, напомнил, что «Закон Родченкова» может поставить под угрозу будущие Олимпийские игры в США.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я полагаю, что одним из шагов, которые предпримет WADA на данном этапе, будет передача этого конкретного вопроса в комитет по проверке соответствия», — прокомментировал он ситуацию, добавив, что упрямство США может оставить страну без Олимпиады.

В России назвали возможную спортивную изоляцию США «законом бумеранга»

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что США могут лишиться права на проведение Олимпийских игр на фоне их расследования допинг-дела о китайских пловцах. Она назвала подобный исход событий «законом бумеранга» для американской стороны.

«Закон бумеранга» никто не отменял. США сфабриковали дело Родченкова — вот получите историю про вас

Светлана Журоваолимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

По мнению Журовой, если WADA решит доказать свою независимость, учитывая прошлое решение организации по России, она не оставит допинговый скандал с США без внимания.

В то же время заслуженный тренер по фигурному катанию России Татьяна Тарасова заявила, что США вряд ли лишат права проводить Олимпийские игры. Она заметила, что любой исход данного дела все равно не вернет России возможность проводить Олимпиаду у себя.

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      Наталья Анисеева
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