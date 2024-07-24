США пригрозили спортивной изоляцией

Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией из-за допинг-конфликта

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил США изоляцией в сфере спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Глава WADA выступил с обращением к США и Антидопинговому агентству страны (USADA) во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. Он заявил, что в случае развития конфликта из-за допинг-дела китайских пловцов страна может быть изолирована от международной арены, что приведет к серьезным последствиям для американского спорта.

«USADA заявило, что это расследование открыто, потому что WADA нельзя доверять. И это не только предательство WADA, но и демонстрация того, как USADA интерпретирует законы», — отметил Банька. Он назвал подобные действия неприемлемыми.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

Гендиректор USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. Позднее в США усомнились в независимости назначенного на расследование дела прокурора.