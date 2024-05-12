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20:33, 12 мая 2024Спорт

В США усомнились в независимости прокурора по делу WADA и китайских пловцов

NYT усомнилась в независимости прокурора Коттье по делу WADA и китайских пловцов

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В США усомнились в независимости прокурора Эрика Коттье, назначенного для расследования дела Всемирного антидопингового агентства (WADA) и китайских пловцов. Такое мнение приводится в материале газеты The New York Times (NYT).

По информации издания, Коттье может быть связан с WADA и с главным источником (50 процентов) ее бюджета — Международным олимпийским комитетом (МОК). Отмечается, что ранее он занимал пост генпрокурора швейцарского кантона Во, где находится штаб-квартира МОК.

Кроме того, член исполкома WADA американец Рахул Гупта сообщил, что WADA без обсуждения поставило исполком перед фактом назначения Коттье прокурором по делу. В письме в адрес WADA он заявил, что «исполком не был должным образом обеспечен важной информацией на протяжении всего процесса».

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. WADA не стало наказывать пловцов, позволив им в том же году выступить на Олимпиаде в Токио.

Также в WADA объяснили разницу в вердиктах по делам российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов. В организации заявили, что в случае с пловцами не было доказательств, указывающих на сценарий с допингом, а полученные данные поддерживали версию о случайном загрязнении.

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      Дарья Коршунова
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