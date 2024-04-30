WADA объяснило разницу в вердиктах по делам Валиевой и китайских пловцов

WADA: в деле китайских пловцов нет доказательств допинга в отличие от Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило разницу в вердиктах по делам российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов. Об этом сообщается на сайте организации.

В WADA заявили, что в случае с китайскими пловцами не было никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом, а полученные данные поддерживали версию о случайном загрязнении. Отмечается, что в деле с Валиевой ее изначальное объяснение загрязнения из-за дедушки не соответствовало фармакокинетике триметазидина.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. WADA не стало наказывать пловцов, позволив им выступить на Олимпиаде-2020.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.