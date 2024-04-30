Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
00:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
00:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
Боруссия Д
Завтра
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
12:59, 30 апреля 2024Спорт

WADA объяснило разницу в вердиктах по делам Валиевой и китайских пловцов

WADA: в деле китайских пловцов нет доказательств допинга в отличие от Валиевой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило разницу в вердиктах по делам российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов. Об этом сообщается на сайте организации.

В WADA заявили, что в случае с китайскими пловцами не было никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом, а полученные данные поддерживали версию о случайном загрязнении. Отмечается, что в деле с Валиевой ее изначальное объяснение загрязнения из-за дедушки не соответствовало фармакокинетике триметазидина.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. WADA не стало наказывать пловцов, позволив им выступить на Олимпиаде-2020.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Маск назвал единственный нерешенный вопрос в конфликте на Украине. Какую роль он отвел Одессе?

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

      Лукашенко рассказал об овладевающей им мысли про АЭС

      Двое мужчин подрались за шаурму в Подмосковье

      WADA объяснило разницу в вердиктах по делам Валиевой и китайских пловцов

      В Крыму после перехвата ракет ATACMS нашли несдетонировавшие боевые элементы

      Глава Гагаузии отказалась признать вину в деле о финансировании партии

      Китай отреагировал на обеспокоенность США мощностями производства страны

      Женщин предупредили о вреде некоторых способов контрацепции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше