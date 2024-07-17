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12:17, 17 июля 2024Спорт

В России ответили на сообщения о возможности лишения США права проводить Олимпийские игры

Журова назвала законом бумеранга возможность лишения США права на Олимпиаду

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на сообщения о том, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах из-за «закона Родченкова» и «дела китайских пловцов». В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвала возможность лишения США права проводить Олимпиаду законом бумеранга.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК), первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд заявил, что «закон Родченкова» и дело китайских пловцов поставили под угрозу проведение в США Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах. «Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Мне кажется, что один из шагов, которые предпримет WADA, — передача этого вопроса комитету по проверке соответствия. Думаю, что если или когда этот вопрос будет рассмотрен, то США объявят не соответствующими требованиям. Это означает, что США не смогут проводить Олимпийские игры», — сказал Паунд.

«Если WADA в дальнейшем хочет выглядеть как независимая организация, с учетом того, как она поступила с нами, то следующей должна быть Америка, и расследования должны касаться уже самой Америки. Видимо, США очень жестко прессовали WADA, и поэтому WADA вот так огрызнулось», — считает Журова.

«Закон бумеранга» никто не отменял. США сфабриковали дело Родченкова — вот получите историю про вас

Светлана Журоваолимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

Гендиректор USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. Позднее в США усомнились в независимости назначенного на расследование дела прокурора.

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«Акт Родченкова», бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA, был подписан в 2020 году. Законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

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      Кирилл Садовский
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