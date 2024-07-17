«Закон Родченкова» поставил под угрозу Олимпийские игры в США

«Закон Родченкова» и дело китайских пловцов поставили под угрозу ОИ в США

«Закон Родченкова» и дело китайских пловцов поставили под угрозу проведение Олимпийских игр 2028-го и 2034-го годов в США. С таким заявлением выступил бывший член Международного олимпийского комитета, ранее также возглавлявший Всемирное антидопинговое агентство (WADA) Ричард Паунд. Его слова приводит Reuters.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я полагаю, что одним из шагов, которые предпримет WADA на данном этапе, будет передача этого конкретного вопроса в комитет по проверке соответствия», — заявил он. Паунд счел, что, если американские правоохранители переусердствуют в расследовании положительных тестов 23 китайских пловцов, страну могут лишить ОИ.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

Гендиректор USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. Позднее в США усомнились в независимости назначенного на расследование дела прокурора.

«Акт Родченкова», бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA, был подписан в 2020 году. Законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

