Американцам пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов

ASOIF пригрозила американцам потерей турниров из-за дела китайских пловцов

Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) пригрозила американцам потерей международных турниров из-за начатого в стране расследования по допинг-скандалу с 23 китайскими пловцами. Об этом сообщается на сайте организации.

В ASOIF заявили, что позиция США угрожает подорвать независимость Всемирного антидопингового агентства (WADA) и доверие к автономии спортивных правил. Отмечается, что расследование США поднимает вопросы о личной безопасности спортсменов.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

Гендиректор USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. Позднее в США усомнились в независимости назначенного на расследование дела прокурора.