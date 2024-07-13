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14:44, 13 июля 2024Спорт

Американцам пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов

ASOIF пригрозила американцам потерей турниров из-за дела китайских пловцов

Фото: Mykal McEldowney / USA TODAY Sports / Reuters

Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) пригрозила американцам потерей международных турниров из-за начатого в стране расследования по допинг-скандалу с 23 китайскими пловцами. Об этом сообщается на сайте организации.

В ASOIF заявили, что позиция США угрожает подорвать независимость Всемирного антидопингового агентства (WADA) и доверие к автономии спортивных правил. Отмечается, что расследование США поднимает вопросы о личной безопасности спортсменов.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

Гендиректор USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. Позднее в США усомнились в независимости назначенного на расследование дела прокурора.

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      Анастасия Борисова
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