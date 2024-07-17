Тренер Тарасова выразила уверенность, что США не лишат права проводить Олимпиады

Заслуженный тренер по фигурному катанию России Татьяна Тарасова оценила шансы на лишение США Олимпийских игр. Ее слова передает ТАСС.

«Мы же не будем радоваться, если США лишат права проводить Олимпийские игры. Нам все равно не дадут [проводить Олимпийские игры]. Почему я должна радоваться?» — заявила она. Тарасова также выразила уверенность, что США не лишат права проводить Олимпиады.

Ранее бывший член Международного олимпийского комитета и экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд рассказал, что «закон Родченкова» и допинг-дело китайских пловцов поставили под угрозу проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 года в США. «Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу», — объяснил он.

20 апреля стало известно, что в январе 2021-го в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

«Акт Родченкова», бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA, был подписан в 2020 году. Законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.