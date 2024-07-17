Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
Сегодня
14:40 (Мск)
Ребека Масарова
Будапешт
Диана Шнайдер
Завтра
11:00 (Мск)
Екатерина Макарова
Будапешт
Павел Котов
Сегодня
17:30 (Мск)
Дуе Айдукович
Бостад
Андрей Рублёв
Сегодня
22:00 (Мск)
Тьяго Агустин Тиранте
Бостад
Эрика Андреева
Сегодня
17:30 (Мск)
Дарья Семенистая
Палермо
12:28, 17 июля 2024Спорт

Тарасова оценила шансы на лишение США Олимпийских игр

Тренер Тарасова выразила уверенность, что США не лишат права проводить Олимпиады

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Заслуженный тренер по фигурному катанию России Татьяна Тарасова оценила шансы на лишение США Олимпийских игр. Ее слова передает ТАСС.

«Мы же не будем радоваться, если США лишат права проводить Олимпийские игры. Нам все равно не дадут [проводить Олимпийские игры]. Почему я должна радоваться?» — заявила она. Тарасова также выразила уверенность, что США не лишат права проводить Олимпиады.

Ранее бывший член Международного олимпийского комитета и экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд рассказал, что «закон Родченкова» и допинг-дело китайских пловцов поставили под угрозу проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 года в США. «Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу», — объяснил он.

20 апреля стало известно, что в январе 2021-го в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

«Акт Родченкова», бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA, был подписан в 2020 году. Законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Названы способы защититься при утечке пароля в Сеть

      Выдворенного из Турции вора в законе задержали в Москве

      Заставившую сына выпить средство для очистки жира россиянку отправили в СИЗО

      Европа изучит сближающийся с Землей астероид

      На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

      Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

      В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

      Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

      Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше