«Изменения могут произойти». МОК подтвердил участие россиян в Олимпиаде-2024

МОК допустил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл подтвердил участие российских спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже.

Макконнелл заявил, что число участников Олимпийских игр 2024 года из России должно остаться неизменным, но при этом допускает корректировки в заявке. Он рассказал, что в Олимпиаде участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта. Представитель МОК добавил, что атлеты уже заезжают в Олимпийскую деревню, подчеркнув, что их рады приветствовать на соревнованиях.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК опубликовал список российских участников Олимпиады

В Париже в нейтральном статусе выступят представители велоспорта Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица, Анжела Бладцева (батут), теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), а также пловец Евгений Сомов.

В Госдуме предостерегли спортсменов от участия в Играх. Депутат Светлана Журова указала, в частности, на ряд организационных моментов, которые могут осложнить участие спортсменов в соревнованиях. Вопросы, по ее словам, вызывает даже то, как россияне будут добираться до Парижа: прямых рейсов во Францию сейчас нет, нужны визы, пересадки.

В этот раз не пустят ни тренеров, ни врачей, ни массажистов. Раньше, даже в нейтральном статусе, от нас работал штаб олимпийского комитета. Он договаривался по всем организационным вопросам, а теперь спортсмены-индивидуалы, видимо, должны все себе организовывать сами Светлана Журова Депутат Госдумы

Россиянам отказали в участии в церемонии открытия Игр

В МОК заявили, что AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) не будут участвовать в параде делегаций, поскольку являются индивидуальными спортсменами. При этом им будет предоставлена возможность испытать это событие. В организации отметили, что ранее этот сценарий применялся для независимых участников Игр-1992 в Барселоне из бывшей Югославии.

Решение об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады будет принято позднее. В МОК напомнили, что на ней выходят не команды, а все спортсмены вместе.

Ряд российских спортсменов отказался от приглашения на Игры

В Олимпиаде не примут участие борцы, дзюдоисты, часть теннисистов и пловцов. Причиной стали условия допуска от МОК, согласно которым ведущие российские спортсмены не получили допуск на Игры.

Они полностью проигнорировали аргументацию, которая была предоставлена российской стороной, и приняли решение, считая, что это их частная собственность Михаил Мамиашвили Президент Федерации спортивной борьбы России

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что МОК не следует олимпийской хартии, а превращает Игры в политический инструмент. Он назвал решение безответственным. С ним согласился президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, который посчитал условия допуска унизительными.

Мнения об участии россиян в Играх в нейтральном статусе разделились

Большинство опрошенных россиян, которые планируют смотреть Олимпийские игры, будут поддерживать спортсменов под нейтральным флагом, потому что по-прежнему гордятся достижениями своих соотечественников. 47 процентов опрошенных аналитиками планируют смотреть Олимпийские игры. При этом отрицательно к отсутствию российской сборной на соревнованиях относятся чуть менее половины россиян — 48 процентов.

Фото: Rob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко также посчитали, что российские спортсмены должны воспользоваться шансом, который бывает раз в жизни. Они призвали поддерживать отечественных атлетов.

При этом лыжница Вероника Степанова, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и глаза Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер не поддержали участие россиян в Играх. Винер заявила, что не принимает условия выступать под нейтральным флагом.