Российских спортсменов предупредили о трудностях на Олимпиаде

Депутат Журова: российские спортсмены могут столкнуться с трудностями на ОИ

Российские спортсмены могут столкнуться с рядом трудностей на Олимпиаде в Париже, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она указала, в частности, на ряд организационных моментов, которые могут осложнить участие спортсменов в соревнованиях.

«На Олимпиаду отказались ехать дзюдоисты, борцы. Они ждали до последнего, но все же отказались, потому что привыкли ехать командой. А в этот раз не пустят ни тренеров, ни врачей, ни массажистов. Раньше, даже в нейтральном статусе, от нас работал штаб олимпийского комитета. Он договаривался по всем организационным вопросам, а теперь спортсмены-индивидуалы, видимо, должны все себе организовывать сами», — сказала Журова.

Вопросы, по ее словам, вызывает даже то, как россияне будут добираться до Парижа: прямых рейсов во Францию сейчас нет, нужны визы, пересадки. Раньше спортсменам виза была не нужна, но теперь ситуация становится все более запутанной.

«А кто будет сопровождать россиян в олимпийской деревне? Проводить жеребьевку? Заявлять на соревнования? Раньше всем этим занимались сотрудники штаба, теперь такие моменты непонятны», — заключила депутат.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) внес в окончательный список россиян-участников летних Игр-2024 в Париже 15 спортсменов. До Игр допущены семь теннисистов, прыгунья на батуте, пловец, три велогонщика и три гребца на байдарках и каноэ.