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14:40, 3 октября 2023Спорт

Винер выступила против участия в Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом

Винер заявила, что не принимает требование выступать под нейтральным флагом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против участия сборной России в Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер заявила, что Россия не понимает и не принимает это требование. «Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн?» — добавила она. Специалист отметила, что на Играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022-м спортсменам по крайней мере позволили использовать концерт № 1 Петра Чайковского взамен гимна.

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7 апреля Винер поддержала идею о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом. «Некоторые считают, что это предательство? "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Не допустят — будем выступать на других соревнованиях. Все равно будет у нас все хорошо», — добавила она, подчеркнув, что ехать на международные соревнования нужно в любом случае.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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    Андрей Стрельцов
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