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18:24, 7 апреля 2023Спорт

Винер поддержала идею о выступлении россиян под нейтральным флагом

Ирина Винер поддержала идею о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом

Фото: Andreyev Vladimir / URA.RU / ТАСС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поддержала идею о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом. Ее слова приводит РИА Новости.

«Некоторые считают, что это предательство? "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Не допустят — будем выступать на других соревнованиях. Все равно будет у нас все хорошо», — добавила Винер. Она отметила, что принимать участие в международных турнирах нужно в любом случае. При этом тренер выразила уверенность в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) поставит россиянам такие условия, что они не смогут попасть на Игры 2024 года в Париже.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх-2024 до сих пор не принято.

Ксения Курашкина
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