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13:05, 20 июля 2024Спорт

Ковальчук оценил отношение россиян к решившим выступить на Олимпиаде соотечественникам

Ковальчук заявил, что 99 % россиян поддерживают участников ОИ из РФ

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук оценил отношение россиян к соотечественникам, которые решили выступить на летних Играх-2024 в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я уверен, что 99 процентов людей нашей замечательной родины будут переживать и болеть за наших спортсменов. А если, дай бог, кто‑то победит, станем их чествовать как олимпийских чемпионов», — заявил Ковальчук. Он также пожелал атлетам удачи и посоветовал им не слушать то, что происходит вокруг.

Хоккеист напомнил, что сам участвовал в Олимпиаде-2018 в составе команды, которая была лишена флага и гимна. «Но, как мы тогда говорили, Россия и флаг в нашем сердце», — подчеркнул Ковальчук.

До Игр в Париже, которые стартуют 26 июля, допустили 15 россиян в нейтральном статусе. Приглашений от Международного олимпийского комитета было больше, однако некоторые представители страны сами отказались выступать на соревнованиях.

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      Алексей Гусев
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