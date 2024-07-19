В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады-2024

МОК: решение об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады-2024 не принято

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос об участии российских спортсменов в церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Пресс-службу организации цитирует РИА Новости.

В МОК заявили, что решение пока не принято. Отмечается, что о нем будет объявлено позднее.

Ранее стало известно, что россияне и белорусы не примут участие в церемонии открытия летних Игр-2024. Причиной стало нарушение Олимпийской хартии Олимпийским комитетом России (ОКР).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. В соревнованиях примут участие 15 россиян. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений от МОК.