Раскрыто отношение россиян к выступлению спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом

Исследование «Кукушки»: россияне поддерживают олимпийцев с нейтральным флагом

Большинство опрошенных россиян, которые планируют смотреть Олимпийские игры, будут поддерживать спортсменов под нейтральным флагом, потому что по-прежнему гордятся достижениями своих соотечественников. Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе онлайн-опросов «Кукушка».

47 процентов опрошенных аналитиками планируют смотреть Олимпийские игры. При этом отрицательно к отсутствию российской сборной на соревнованиях относятся чуть менее половины россиян — 48 процентов.

Большинство, 53 процента, будут поддерживать своих соотечественников под нейтральным флагом. 62 процента объяснили, что будут гордиться достижениями соотечественников вне зависимости от флага, 14 — что спорт должен быть вне политики, еще 10 будут болеть за россиян из чувства солидарности.

При этом возвращение в международный спорт все еще остается важным для опрошенных. Для этого 37 процентов предложили улучшить антидопинговую политику страны, 22 — создать альтернативу Олимпиаде, 16 — заняться укреплением международных связей.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Первый список участников опубликовали 15 июня, он регулярно обновляется.