Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Парагвай
Завтра
04:00 (Мск)
Бразилия
Кубок Америки — 2024|Группа D. 2-й тур
Аргентина
30 июня
03:00 (Мск)
Перу
Кубок Америки — 2024|Группа A. 3-й тур
Канада
30 июня
03:00 (Мск)
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 3-й тур
Англия
30 июня
19:00 (Мск)
Словакия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
Испания
30 июня
22:00 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
23:04, 28 июня 2024Спорт

Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде-2024

Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде-2024 из-за условий МОК

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что отечественные атлеты отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

Причиной стали условия допуска от Международного олимпийского комитета (МОК), из-за которых из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. «Сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже», — добавил Соловейчик.

Ранее МОК опубликовал на своем сайте новый список допущенных к участию в Играх-2024 россиян, состоящий из восьми атлетов. В него вошли дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики пришли в школу имени Нурмагомедова, где тренировался один из террористов. К зданию приехали броневики

      ВС России нанесли ракетный удар по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ

      Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде-2024

      Американский политик одной картинкой унизил Зеленского

      В Конгрессе США призвали отправить Байдена в отставку

      Захарова пообещала ЕС ответ на повышение пошлин на сельхозпродукцию

      Стало известно о беспокойстве Белого дома из-за провала Байдена на дебатах

      На Украине раскритиковали заявление Зеленского о подготовке мирного плана

      ФСБ получила доступ к документам призывников

      Байден заявил о намерении противостоять Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше