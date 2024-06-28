Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде-2024 из-за условий МОК

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что отечественные атлеты отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

Причиной стали условия допуска от Международного олимпийского комитета (МОК), из-за которых из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. «Сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже», — добавил Соловейчик.

Ранее МОК опубликовал на своем сайте новый список допущенных к участию в Играх-2024 россиян, состоящий из восьми атлетов. В него вошли дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

