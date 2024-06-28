МОК допустил до Олимпиады еще восемь российских спортсменов

МОК допустил до Олимпиады-2024 еще восемь российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте новый список допущенных к участию в летних Играх 2024 года в Париже россиян.

В лист попали восемь атлетов. В частности, теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров, а также дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

Ранее МОК объявил имена первых допущенных к Играм-2024 россиян. В список вошли восемь теннисистов, среди которых Даниил Медведев и Андрей Рублев. В гребле, стрельбе и современном пятиборье представителей России на Играх не будет.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.