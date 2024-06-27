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19:12, 27 июня 2024Спорт

МОК обновил список допущенных до Олимпиады в Париже россиян

Теннисисты Медведев и Рублев вошли в обновленный список допущенных до ОИ россиян
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Claus Bergmann / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал новый список допущенных до участия в летних Играх-2024 в Париже россиян.

В него вошли восемь теннисистов, среди которых Даниил Медведев и Андрей Рублев. В гребле, стрельбе и современном пятиборье представителей России на Играх не будет.

Ранее МОК высказался о возможности для российских спортсменов общаться с представителями СМИ на Играх. В организации заявили, что ограничений на общение индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) со СМИ не будет.

Ранее МОК опубликовал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных до выступления на Играх в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы.

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      Алексей Гусев
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