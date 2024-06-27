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11:54, 27 июня 2024Спорт

МОК высказался о возможности для российских спортсменов общаться со СМИ на Олимпиаде

МОК заявил, что ограничений на общение россиян со СМИ на Олимпиаде-2024 не будет

Фото: Julien Mattia / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о возможности для российских спортсменов общаться с представителями СМИ на Играх 2024 года в Париже. Об этом пишет ТАСС.

В МОК заявили, что ограничений на общение индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) со СМИ не будет. Атлеты смогут сделать это в микст-зоне или на пресс-конференциях.

В сентябре 2023 года бюро World Aquatics разрешило российским и белорусским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. При этом организация пригрозила отстранить россиян за общение со СМИ на соревнованиях.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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