World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ

World Aquatics грозит отстранить российских пловцов за общение со СМИ на стартах

Международная федерации плавания (World Aquatics) пригрозила отстранить российских пловцов за общение со СМИ на соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

В организации отметили, что оценку подобным нарушениям будет давать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта. «Санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — пояснили они.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.