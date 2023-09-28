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11:35, 28 сентября 2023Спорт

World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ

World Aquatics грозит отстранить российских пловцов за общение со СМИ на стартах

Фото: Marko Djurica / Reuters

Международная федерации плавания (World Aquatics) пригрозила отстранить российских пловцов за общение со СМИ на соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

В организации отметили, что оценку подобным нарушениям будет давать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта. «Санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — пояснили они.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

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    Ксения Курашкина
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