World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ
Международная федерации плавания (World Aquatics) пригрозила отстранить российских пловцов за общение со СМИ на соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.
В организации отметили, что оценку подобным нарушениям будет давать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта. «Санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — пояснили они.
4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.
В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.