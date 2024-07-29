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20:33, 29 июля 2024Наука и техника

iPhone 15 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 снизилась до 70 тысяч рублей

Фото: Loren Elliott / Reuters

Выпущенный год назад iPhone 15 подешевел в России на 40 процентов. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов медиа, на старте продаж телефон был доступен за 125-170 тысяч рублей — высокая цена была вызвана дефицитом. В середине лета стоимость девайса снизилась примерно на 40 процентов, до 70 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 15 — самая дешевая модель в своей линейке», — отметили авторы издания. Кроме него в серию входят iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Устройство вышло со стеклянным корпусом, OLED-дисплеем 6,1-дюйма с частотой 60 герц, экранным вырезом Dynamic Island. Также аппарат получил процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами разрешением 64 и 12 мегапикселей.

Телефон имеет аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов, влагозащиту по стандарту IP68, поддержку съемки видео в 4К, стереодинамики, Face ID.

В начале июля выяснилось, что представленный в 2023 году iPhone с большим дисплеем подешевел на российском рынке. Если на старте продаж iPhone 14 Plus был оценен в 95 тысяч рублей, то в середине лета он подешевел до 65 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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