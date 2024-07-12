iPhone с большим экраном подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Plus подешевел в России на треть

Представленный в 2023 году iPhone с большим дисплеем подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов медиа, стоимость телефона с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем снизилась на треть. На старте продаж iPhone 14 Plus продавали за 95 тысяч рублей. В июле девайс подешевел до 65 тысяч рублей.

«Напомним: Apple выпустила iPhone 14 Plus осенью 2022 года. Этот гаджет можно считать увеличенной версией базового смартфона линейки iPhone 14», — описали устройство авторы медиа.

Кроме 6,7-дюймового OLED-экрана смартфон получил процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, минимум 128 гигибайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов.

Ранее авторы Hi-Tech Mail.ru рассказали, что iPhone 14 подешевел в России на четверть. Если на старте продаж аппарат был доступен за 85 тысяч рублей, то в середине лета 2024 года его начали продавать за 65 тысяч рублей.