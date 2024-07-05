В России подешевел iPhone 14

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 подешевел в России на четверть

Представленный в 2022 году базовый смартфон Apple подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов медиа, стоимость iPhone 14 достигла 65 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавали за 85 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело примерно на четверть.

Девайс получил стеклянный корпус, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. На задней панели гаджета размещена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также смартфон имеет аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов.

Также авторы обратили внимание на преемника — модель iPhone 15. «Стоимость этого телефона тоже постепенно снижается. Если есть возможность доплатить, то можно взять этот более современный гаджет», — заметили журналисты. Ранее в Hi-Tech Mail.ru отмечали, что iPhone 15 подешевел в России до 75 тысяч рублей.

В конце июня стало известно, что представленный осенью 2023 года iPhone 15 Plus также подешевел на российском рынке. Аппарат стал доступен за 85 тысяч рублей, на старте продаж его оценивали в 140 тысяч рублей.