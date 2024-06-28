iPhone 15 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 снизилась до 75 тысяч рублей

Стоимость представленного год назад iPhone 15 снизилась на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж базовый аппарат Apple мог быть доступен за 125-170 тысяч рублей. К лету девайс подешевел до 75 тысяч рублей. По словам журналистов медиа, у ряда продавцов смартфон оказался доступен даже за 72-71 тысячу рублей. Таким образом, iPhone 15 подешевел примерно на 40 процентов.

«Его представили в конце прошлого года, но на сегодняшний день он считается самым новым айфоном», — описали устройство авторы Hi-Tech Mail.ru. Выход преемника iPhone 15 ожидается осенью 2024 года.

Смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, минимум 128 гигибайт встроенной памяти. На задней панели iPhone 15 расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 3349 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что представленный осенью 2023 года iPhone 15 Plus подешевел на российском рынке. Если на старте продаж устройство оценивали в 140 тысяч рублей, то к лету аппарат подешевел до 85 тысяч рублей.