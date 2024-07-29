Израиль обстрелял 15 населенных пунктов Ливана

«Аль-Манар»: Израиль нанес артиллерийский удар по 15 населенным пунктам Ливана

Израиль обстрелял из артиллерии территорию Ливана, под удар попали 15 населенных пунктов. Об этом сообщил телеканал «Аль-Манар».

Отмечается, что под удар попали города Тария, Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль, Маркаба, Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин, а также населенные пункты йта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун. Другие подробности не сообщаются.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».

Позднее в связи с ударом по Голанским высотам МИД Израиля дал последний шанс предотвратить войну с Ливаном — вывести с территории силы шиитского движения «Хезболла».

Затем израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта выбрать формат ответа на удар по Голанским высотам.