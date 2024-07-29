В России ответили на призыв Японии отказаться от поездок в страну

Депутат Чепа: Россия не была инициатором враждебности в отношениях с Японией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на призыв правительства Японии к своим гражданам отказаться от поездок в Россию на фоне визита в Москву депутата Мунэо Судзуки. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что Москва не была инициатором враждебности в отношениях с Токио.

Ранее генеральный секретарь японского кабмина Есимаса Хаяси призвал граждан отказаться от поездок в Россию из-за визита в Москву депутата Мунэо Судзуки. «В связи с тем, что Россия отнесена к станам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — сказал он, отметив, что правительство страны не может комментировать цели и даты визита депутата в Россию.

«Все отношения находятся на низком уровне. (...) За этим визитом может последовать ряд других поездок в Москву, тем самым будет меняться мнение у японских политиков. Чтобы каким-то образом сгладить свое неудобное положение, они заговорили о риске, террористических опасностях и так далее. Думаю, что в любом случае сегодня и бизнес заинтересован в контактах, но это всячески пытаются сдерживать», — сказал Чепа.

Не мы начинали такие действия, не мы предлагали открытую подчас вражду, это были японцы. Естественно, под давлением США и под влиянием коллективного западного настроя и происходят эти действия Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Депутат верхней палаты парламента Японии Ёсимаса Хаяси прибыл с визитом в Россию впервые с октября 2023 года. Отмечается, что политик прибыл в Россию 28 июля и пробудет в стране до 31 числа. В рамках визита планируются встречи с представителями Росрыболовства и МИД РФ.