Комментатора Олимпийских игр отстранили от работы из-за одного высказывания

Канал Eurosport отстранил от работы комментатора Балларда из-за слов о женщинах

Комментатора соревнований по плаванию на Олимпиаде-2024 Боба Балларда отстранили от работы на канале Eurosport из-за одного его высказывания. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что Баллард комментировал эстафету 4×100 метров вольным стилем, в которой победила сборная Австралии. «Что ж, женщины только заканчивают. Вы знаете, какие они. Копаются, красятся», — высказался журналист.

Журналистка Лиззи Симмондс, также комментировавшая заплыв, назвала слова коллеги возмутительными. Канал Eurosport также счел комментарий неуместным и отстранил Балларда от соревнований.

Ранее от работы отстранили российского комментатора Владимира Иваницкого, который во время Игр БРИКС заявил, что самбист Кирилл Князьков, выход которого он комментировал, должен найти девушку с хорошей генетикой, а не «шмару». Позднее комментатор извинился и заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием.