Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах»

Отстраненный комментатор Владимир Иваницкий извинился за слова о «шмарах»

Комментатор «Матч ТВ» Владимир Иваницкий, отстраненный от работы после того, как в прямом эфире выступил против «шмар», извинился за свои слова. Его цитирует РИА Новости.

Иваницкий, работавший на соревнованиях по самбо на Играх БРИКС, заявил, что больше всего его расстроила реакция Кирилла Князькова, во время выхода которого он и допустил свое высказывание, и его девушки. «Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал комментатор.

Ранее 20 июня Иваницкий нашел объяснение своему отстранению. «Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за "шмар", а из-за "русича". Из-за моих слов о генетике», — отметил он.

19 июня Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, выразил восхищение внешностью российского самбиста Князькова, назвав его русичем и призвав девушек обратить на спортсмена внимание. «Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — сказал комментатор в эфире «Матч ТВ». После этого генеральный продюсер канала Александр Тащин заявил, что Иваницкий будет отстранен от работы.