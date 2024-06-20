Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словения
1:1
Завершен
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Дания
Сегодня
19:00 (Мск)
Англия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Италия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Канада
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
18:10, 20 июня 2024Спорт

Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах»

Отстраненный комментатор Владимир Иваницкий извинился за слова о «шмарах»

Кадр: «МССУОР №1» / YouTube

Комментатор «Матч ТВ» Владимир Иваницкий, отстраненный от работы после того, как в прямом эфире выступил против «шмар», извинился за свои слова. Его цитирует РИА Новости.

Иваницкий, работавший на соревнованиях по самбо на Играх БРИКС, заявил, что больше всего его расстроила реакция Кирилла Князькова, во время выхода которого он и допустил свое высказывание, и его девушки. «Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал комментатор.

Ранее 20 июня Иваницкий нашел объяснение своему отстранению. «Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за "шмар", а из-за "русича". Из-за моих слов о генетике», — отметил он.

19 июня Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, выразил восхищение внешностью российского самбиста Князькова, назвав его русичем и призвав девушек обратить на спортсмена внимание. «Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — сказал комментатор в эфире «Матч ТВ». После этого генеральный продюсер канала Александр Тащин заявил, что Иваницкий будет отстранен от работы.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

      У Отара Кушанашвили нашли рак. Что известно о состоянии шоумена?

      Стало известно об отказе SHAMAN помочь бойцам СВО

      В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро

      Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах»

      Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза

      США решили запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

      На Западе оценили эффект визита Путина в КНДР на планы США в Азии

      Россия решила одновременно строить подлодки проектов 636 и 677

      Сборная Сербии на последней минуте спаслась от поражения в матче со Словенией на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше