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09:19, 20 июня 2024Спорт

Отстраненный после слов о «шмарах» комментатор назвал реальную причину санкций

Журналист Иваницкий заявил, что его отстранили не из за «шмар», а из-за «русича»

Кадр: МССУОР №1 / Youtube

Комментатор Матч ТВ Владимир Иваницкий, отстраненный от работы после того, как в прямом эфире выступил против «шмар», назвал реальную причину санкций. Его слова приводит NEWS.ru.

«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за "шмар", а из-за "русича". Из-за моих слов о генетике», — заявил Иваницкий. Он также отметил, что любое падение — это точка отталкивания.

19 июня Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, восхитился внешностью российского самбиста Кирилла Князькова, назвал его русичем и призывал девушек обратить на спортсмена внимание. «Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — заявил Иваницкий.

После этого комментатора отстранили от работы. Иваницкий рассказал, что узнал об этом накануне запланированного выхода в эфир.

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      Алексей Гусев
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