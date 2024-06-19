Выступившего в прямом эфире против «шмар» комментатора Игр БРИКС отстранили от работы

Выступившего в эфире против «шмар» комментатора Иваницкого отстранили от работы

Комментатор Владимир Иваницкий, выступивший против шмар в прямом эфире на Играх БРИКС, отстранен от работы. Об этом журналист рассказал Baza.

Иваницкий отметил, что об отстранении узнал накануне соревнований по борьбе, которые он был должен комментировать. «В эпоху НТВ+ никогда журналистов не сливали. Всегда вписывались. В тот период давления соцсетей не было такого, как сейчас», — добавил журналист.

Ранее появилась видеозапись трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС, на которой Иваницкий восхищается внешностью российского спортсмена Кирилла Князькова и призывает девушек обратить на него внимание. «Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — заявил Иваницкий.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. На данный момент сборная России лидирует в общем медальном зачете, имея в активе 135 золотых медалей.