«Роскосмос»: космонавт Матвеев покинул отряд космонавтов

Космонавт Денис Матвеев покинул отряд космонавтов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Там отмечается, что Матвеев продолжит работу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), где будет заниматься подготовкой космонавтов. Причины его ухода из отряда не раскрываются.

126-й российский космонавт был зачислен в отряд в 2010 году. С 18 марта по 29 сентября 2022-го Матвеев совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 26 часов 8 минут.

Ранее исполнительный директор госкорпорации по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что первыми на Российскую орбитальную станцию (РОС) полетят опытные космонавты.