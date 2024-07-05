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19:38, 5 июля 2024Наука и техника

Стало известно о первых космонавтах РОС

Крикалев: первыми на Российскую орбитальную станцию полетят опытные космонавты

Фото: Пресс-служба ЦПК / РИА Новости

Первыми на Российскую орбитальную станцию (РОС) полетят опытные космонавты. Об этом РИА Новости стало известно от исполнительного директора госкорпорации Роскосмос по космическим пилотируемым программам Сергея Крикалева.

«Конечно, в первую очередь, как это было и по предыдущим программам, для испытаний новой техники будут использоваться опытные люди», — заявил специалист.

По его словам, космонавты для подготовки к полету на РОС должны проходить тренировки на макетах ее модулей. Однако, поскольку не все тренировочные модули могут быть готовы в срок, полет требует участия опытных космонавтов.

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Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов утвердил график развертывания РОС. Соответствующий документ подписали 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации.

Согласно утвержденному графику, первый модуль РОС планируется запустить на ракете «Ангара-А5М» с космодрома Восточный в 2027 году. Первый космонавт должен отправиться на РОС в конце 2028-го на пилотируемом транспортном корабле нового поколения (ПТК НП).

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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