Стало известно о первых космонавтах РОС

Крикалев: первыми на Российскую орбитальную станцию полетят опытные космонавты

Первыми на Российскую орбитальную станцию (РОС) полетят опытные космонавты. Об этом РИА Новости стало известно от исполнительного директора госкорпорации Роскосмос по космическим пилотируемым программам Сергея Крикалева.

«Конечно, в первую очередь, как это было и по предыдущим программам, для испытаний новой техники будут использоваться опытные люди», — заявил специалист.

По его словам, космонавты для подготовки к полету на РОС должны проходить тренировки на макетах ее модулей. Однако, поскольку не все тренировочные модули могут быть готовы в срок, полет требует участия опытных космонавтов.

Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов утвердил график развертывания РОС. Соответствующий документ подписали 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации.

Согласно утвержденному графику, первый модуль РОС планируется запустить на ракете «Ангара-А5М» с космодрома Восточный в 2027 году. Первый космонавт должен отправиться на РОС в конце 2028-го на пилотируемом транспортном корабле нового поколения (ПТК НП).