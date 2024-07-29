Латвия попросила Литву помочь в борьбе с нелегальной миграцией

Латвия попросила Литву прислать пограничников для борьбы с нелегальной миграцией

Власти Латвии обратились к Литве с просьбой направить группу из 10-15 пограничников для помощи в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщила представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) при литовском МВД Лина Лауринайтите, передает ТАСС.

По ее словам, направляемая в Латвию группа пограничников, вероятно, может быть снята с литовско-российской границы. По данным СОГГ Литвы, в 2024 году на границе прибалтийских республик и Польши было зарегистрировано около 24 тысяч нелегальных мигрантов. Литовскую границу при этом пытались перейти 366 нелегалов, латвийскую — около 3000.

Ранее сообщалось, что Эстония отправила группу из 11 силовиков для защиты латвийско-белорусской границы от нелегальных мигрантов.