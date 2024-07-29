Модель Крисси Тайген ответила на сравнение ее наряда с подгузником

Американская модель Крисси Тайген ответила на сравнение ее наряда с подгузником. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 38-летняя манекенщица посетила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже вместе со своим мужем, певцом Джоном Леджендом, и детьми. Для мероприятия знаменитость выбрала вязаные шорты с высокой талией и кардиган с золотистыми пуговицами. На размещенных кадрах видно, что костюм выполнен в темно-зеленой гамме.

Однако поклонники не оценили внешний вид звезды. «Почему она в одних трусах?», «Похоже, на ней подгузник», «Твой наряд просто смешон», «Безвкусно», — прокомментировали они.

Тайген, в свою очередь, отреагировала на данные высказывания. «Спасибо, что поделились своими мыслями!» — ответила она в комментариях под своими снимками.

В ноябре прошлого года Тайген посетила благотворительный гала-концерт Baby2Baby в Лос-Анджелесе и оконфузилась из-за своего наряда.